Absage wegen Corona-Folgen : Keine rasenden Mülltonnen im August – Hermeskeiler Verein verschiebt WM ins nächste Jahr

Hermeskeil Als besonderes Spektakel zum 50. Geburtstag der Stadt Hermeskeil wollten die Yes Angels ihre Weltmeisterschaft im Mülltonnen-Rennen reaktivieren. Die gab es dort letztmalig 2015. Nun macht das Corona-Virus dem Verein einen Strich durch die Rechnung.

Jetzt ist es offiziell: Der Verein Yes Angels aus Hermeskeil hat die für den 22. August geplante Mülltonnen-Weltmeisterschaft in der Hochwaldstadt abgesagt. Es sei derzeit nicht abzusehen, wie sich die Bekämpfung der Corona-Pandemie in den kommenden Wochen und Monaten insbesondere auf die Planung von Großveranstaltungen auswirken werde, begründet der Vereinsvorsitzende Christoph König diesen Schritt. Ab dem 10. Juni sollen in Rheinland-Pfalz zwar wieder Veranstaltungen im Freien mit bis zu 250 Besuchern erlaubt sein. Zu den Mülltonnen-Rennen in Hermeskeil waren bei früheren Auflagen jedoch bis zu 5000 Zuschauer gekommen.