Tipps für Pendler Ab Sonntag keine Züge zwischen Trier und Perl: So fährt der Ersatzverkehr

Wer zurzeit für die nächste Woche nach einer schnellen Zugverbindung etwa von Nittel nach Trier sucht, wundert sich – zumindest wenn er nicht die Meldungen zum Zugverkehr mitbekommen hat. Diese Woche dauert eine Fahrt 26 oder 27 Minuten - nächste Woche sind es 55 Minuten oder gar eine Stunde und eine Minute. Das liegt daran, dass ab dem 10. Dezember bis zum 1. Januar alle Züge auf der Obermoselstrecke ausfallen und zwischen Trier und Perl nur Schienenersatzverkehr unterwegs ist. Die Bahn begründet den Schritt mit dem allgemeinen Mangel an Lokführern, der zurzeit durch zahlreiche Krankheitsfälle verschärft wird. Berufspendler und hunderte Schüler aus den Gemeinden an der Obermosel, die zu weiterführenden Schulen in Konz, Perl oder Trier gehen, müssen damit rechnen, dass ihr Alltag komplett durcheinander gewirbelt wird. Sie müssen früher aufstehen als sonst, das ist klar. Doch wann müssen sie losfahren?