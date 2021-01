Verkehr : Keine Schneebruch-Gefahr mehr: Weitere Straßensperrungen im Hochwald aufgehoben

Die L 146 in Richtung Reinsfeld bleibt noch bis Freitag gesperrt. Auf dem Abschnitt Richtung Holzerath und auf einer weiteren Strecke im Hochwald gilt allerdings seit heute wieder freie Fahrt. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Kell am See/Reinsfeld Der Landesbetrieb Mobilität hat am Mittwoch die Landesstraße 146 zwischen Kell am See und Holzerath sowie die K 75 zum Feriendorf in Kell wieder für den Verkehr freigegeben. Die L 142 von Zerf in Richtung Weiskirchen bleibt noch etwas länger gesperrt.

Zwei zuletzt wegen umgestürzter Bäume und Schneebruch-Gefahr gesperrte Straßen im Hochwald sind seit Mittwoch, 13 Uhr, wieder befahrbar. Das teilte die zuständige Masterstraßenmeisterei Hermeskeil mit. Demnach seien die Sperrungen der Kreisstraße 75 von der Kreuzung zur L 146 bis zum Landal-Feriendorf sowie die L 146 ab der Abzweigung nach Kell bis Holzerath aufgehoben.

Noch bis Freitag, 22. Januar, bleibe der Abschnitt der L 146 von der Abzweigung Richtung Kell bis nach Reinsfeld gesperrt.