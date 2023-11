Problem seit Jahren Bahnhöfe in Saarburg, Konz und Schweich: Nichts für schwache Blasen

Einige Bahnfahrende dürften die Situation kennen. Aus irgendeinem Grund muss man am Bahnhof warten – sei es, weil man sich sicherheitshalber zu früh auf den Weg gemacht hat, sei es, weil sich der Termin vorab nicht an die Bahntaktung gehalten hat, oder sei es, weil sich der Zug verspätet. Und dann fängt die Blase an zu drücken. Kalte Füße – in der kalten Jahreszeit keine Seltenheit – beschleunigen und verstärken das Müssen noch.