Einzigartig weit und breit Kell bekommt seine Seebühne – noch in diesem Jahr

Vor wenigen Wochen hing die Idee einer Bühne mitten im Keller See für Ortsbürgermeister Markus Lehnen noch in der Luft: „Wir können das Projekt erst umsetzen, wenn die Zuschüsse fließen.“ Und genau das tun sie bald. Die Lokale Aktionsgruppe Erbeskopf (LAG) hat in ihrer Sitzung im Nationalparktor Otzenhausen die Förderung auf den Weg gebracht.