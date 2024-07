Messen und Märkte 20. Seefest in Kell bietet einen Spaziergang voller Entdeckungen (Fotos)

Kell am See · Vier Stationen, ein Markt: Die 20. Auflage des Keller Seefests lockte eine Rekordbesucherzahl in den Hunsrück. Was ist hier so attraktiv?

30.07.2024 , 16:14 Uhr

20. Keller Seefest wollen mehr als 6000 Menschen erleben 28 Bilder Foto: Herbert Thormeyer

Von Herbert Thormeyer