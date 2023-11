Texte, Bilder, Presseartikel 55 Jahre Heimat- und Kulturverein Kell am See: Die Geschichte des Dorfes auf 372 Seiten erzählt

Die 372 Seiten liegen schwer in der Hand. 55 Jahre Heimat- und Kulturverein Kell am See werden darin in einem Vereinsportrait in Text, Bildern und vielen Presseartikeln zusammengefasst. 44 Mitglieder hat der Verein noch. „Es waren schon mal fast 300“, sagt Vorsitzender Dittmar Lauer.