Norbert Stüber aus Kell am See Warum „Da Greilijen“ mit dem höchsten deutschen Karnevalsorden ausgezeichnet wurde

Kell am See · Den „Greilijen“ kennt im Hochwald jeder Narr. Wenn Norbert Stüber in seiner Paraderolle in die Bütt steigt, bleibt kein Auge trocken. Für sein Engagement im Verein Callida Kell und in der Brauchtumspflege wurde er jetzt mit dem höchsten deutschen Karnevalsorden ausgezeichnet.

09.02.2024 , 08:26 Uhr

Große Ehre: Norbert Stüber, Vorsitzender vom KC Callida Kell (Mitte) mit dem BDK-Orden Gold mit Brillanten, flankiert von seiner Stellvertreterin Andrea Henn und Sitzungspräsident Alexander Bach. Foto: Herbert Thormeyer

Von Herbert Thormeyer

Es ist die höchste Auszeichnung, die der Bund Deutscher Karnevalsvereine (BDK) vergibt: Der Orden „Gold mit Brillanten“ ist umringt von den Wappen aller Bundesländer, glitzert und funkelt. Verliehen wird er für 50 Jahre aktive Engagement im Karneval plus 40 Jahre Vorstandsarbeit. Empfänger ist Norbert Stüber, Urgestein des KC Callida in Kell, bekannt für seine Auftritte in Kappensitzungen, aber auch geschätzt für die Organisationsarbeit im Vorstand.