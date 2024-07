Am Sonntag, 28. Juli Was beim Keller Seefest rund um das Gewässer alles los ist

Kell am See · Vier Stationen rund um den Stausee, ein großer Handwerkermarkt – das Seefest in Kell lockt in der Regel Tausende Besucher an. Was diesmal neu ist.

24.07.2024 , 06:22 Uhr

Auch er ist dieses Jahr wieder beim Seefest in Kell dabei: Johannes Burgard bietet Salz und Gewürzmischungen an, mit denen Quark zum Brotaufstrich verfeinert werden kann. Foto: Blaes Florian