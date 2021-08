Freizeit : Keller Bad ab heutigem Mittwoch geschlossen

Das Freibad in Kell am See. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Kell am See/Saarburg Eigentlich sollte das Freibad in Kell am See noch bis Sonntag geöffnet sein. Doch die Verwaltung sah sich gezwungen, die Saison früher zu beenden.