Infrastruktur : „Wir sind dabei, uns zu Tode zu regulieren“: Kritik nach Hallensperrung in Kell

Warum hat die Kreisverwaltung die Mängel an der Sporthalle der Realschule plus nicht beseitigt, obwohl sie seit drei Jahren bekannt sind? Es geht um Mängel an technischen Bauteilen wie Elektroinstallationen. Zudem entsprechen Flucht- und Rettungswege, Notausgänge, Löscheinrichtungen sowie Brand- und Rauchschutztüren nicht mehr den aktuellen Anforderungen. Diese Defizite seien in ihrer Gesamtheit nicht kurzfristig zu beheben, hat die Verwaltung bereits vor drei Jahren festgestellt. Nun teilt eine Sprecherin mit: „Der Fokus in der Realschule plus in Kell am See lag während der Corona-Phase in der Bereitstellung von ausreichend mobilen Klassenräumen, bedingt durch steigende Schülerzahlen.“ Ein zweiter Standort mit mobilen Klassen für den naturwissenschaftlichen Unterricht mit Lehrküche und sanitären Anlagen sei entstanden. Auf die Frage, wann die Mängel an der Sporthalle angegangen werden, bleibt die Antwort der Verwaltung vage. Die Sprecherin teilt mit: „Der Fokus liegt zunächst weiterhin im Bereich des Schulbaus.“ Die Realschule plus soll saniert und erweitert werden. Klar ist laut Sprecherin, dass die Halle grundhaft erneuert werden muss. Ob eine Generalsanierung ausreiche oder ein Neubau wirtschaftlicher sei, könne erst im Rahmen der Realisierung des Schulbauvorhabens entschieden werden. Derzeit sei die Erneuerung der Halle an dessen Ende geplant. Zuletzt hieß es, die Pläne für den Neubau sollten 2023 fertig werden, so dass mit dem Bau begonnen werden könne.