Umwelt : Achtung Radfahrer und Wanderer! Jagd „Rund um den Rösterkopf“ am 4. Dezember

Foto: Roland Morgen

Kell am See Wegen einer Bewegungsjagd bei Kell am See sollten Wanderer und Radfahrer besonders vorsichtig sein. Welche Wege betroffen sind.

Eine Bewegungsjagd „Rund um den Rösterkopf“ ist geplant für Samstag, 4. Dezember, am Vormittag. Dies meldet die Tourist-Information Hochwald-Ferienland.

Betroffen vom Jaggeschehen ist der Rösterkopf nördlich des Stausees Kell und dort grundsätzlich das gesamte Waldwegenetz. Wanderer und Radfahrer werden um erhöhte Aufmerksamkeit und um Beachtung der Hinweisschilder vor Ort gebeten, sollten allerdings den Jagdbereich besser komplett meiden. Der Jagdbetrieb kann auf Grund der Nachsuchen bis in die Abendstunden dauern.