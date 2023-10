Im „Abseits“ einen Kaffee trinken Minisoccer-Anlage und neues Café eröffnen in Kell am See - Das wird geboten

Kell am See · In Kell am See wird es ab dem Wochenende wieder ein Café und eine Mini-Soccer-Anlage geben. Am kommenden Sonntag ist die große Wiedereröffnung.

13.10.2023, 07:05 Uhr

Mitarbeiter Patrick van 't Hek, die neue Pächterin Annette Schömer und der Lebensgefährte Jean Paul Besch (v.l.n.r.) freuen sich auf die Eröffnung der neuen Minisoccer-Anlage mit Café in Kell am See. Foto: TV/Florian Blaes

Von Florian Blaes

Wenn man früher zwischen dem Fronhof und dem Landal Ferienpark zu Fuß oder mit dem Rad rechtsseitig in den Wald gebogen ist, kam man an Boys Minisoccer-Anlage vorbei. Seit einigen Jahren schon lag diese jedoch brach und die Wildnis hatte ihre grünen Hände darübergelegt. Auch Annette Schömer aus Kell am See kannte die Anlage. Sie selbst ist gelernte Hotelfachfrau und hat bis zuletzt jahrelang in der heimischen Gastronomie gearbeitet.