Historisches Gebäude Nach der Sanierung: Erste Hochzeit im alten Bahnhof von Kell am See

Kell am See · Im frisch sanierten Bahnhof in Kell am See gibt ein erstes Brautpaar sich das Jawort. Was sonst noch alles mit dem denkmalgeschützten Bau geplant ist.

05.06.2024 , 06:43 Uhr

Eine besondere Location: Anna und Jonas Hans geben sich als erstes Paar im frisch renovierten Keller Bahnhof das Jawort. Foto: Herbert Thormeyer

Von Herbert Thormeyer