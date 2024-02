Betroffene erzählen Pfleger schlagen Alarm: Überlastet, ausgebrannt und frustriert

Trier/Kell am See · Der Pflegenotstand wird immer größer. Wie sich der Personalmangel konkret auswirkt, zeigt das Beispiel eines Seniorenzentrums in Kell am See. Kein Einzelfall. Die Pflegegesellschaft Rheinland-Pfalz warnt vor gravierenden Folgen.

20.02.2024 , 15:45 Uhr

Der Personalmangel in der Pflege wird immer größer. Foto: dpa/Patrick Seeger

„Ich liebe den Beruf“, sagt Claudia Michels. Sie ist Pflegehelferin im DRK Seniorenzentrum in Kell am See (Trier-Saarburg). Doch direkt im Anschluss kommt ein „Aber“. Und dann zählt Michels auf, warum sie unzufrieden und frustriert ist. Sie und ihre Kolleginnen könnten den 34 Bewohnern nicht gerecht werden. Weil Personal fehle, hätten sie nicht ausreichend Zeit, sich um die Pflegebedürftigen zu kümmern, auf deren Bedürfnisse einzugehen. „Die Bewohner sollen das Gefühl haben, hier bei uns zu Hause zu sein“, erklärt Pflegedienstleiter Winfried Wilbertz. Doch diesem Anspruch werde man häufig nicht gerecht.