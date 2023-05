Investition in den Tourismus Wo in Kell am See Stellplätze für Wohnmobile entstehen

Kell am See · Kell am See wertet nicht nur die denkmalgeschützte Bahnstation auf, sondern macht auch das Umfeld attraktiver. Was das für potenzielle Urlauber bedeutet.

04.05.2023, 08:00 Uhr

Im Umfeld des historischen Keller Bahnhofes werden für Wohnmobilisten komfortable Stellflächen ausgewiesen. Foto: Herbert Thormeyer

Von Herbert Thormeyer

„Unser Ort ist nicht nur ein Unterzentrum, sondern auch Fremdenverkehrsgemeinde. Da müssen wir was bieten“, sagt Kells Ortsbürgermeister Markus Lehnen selbstbewusst. Immer wieder ist er von Wohnmobilisten angefragt worden, wo denn Stellflächen zur Verfügung stehen.