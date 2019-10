Jugendkultur : Techno-Fans erhalten neue Workshop-Chance

Kell am See Im Rahmen der Jugendkulturwoche der Jugendpflege Saarburg-Kell fand der erste Workshop für Jugendliche und junge Erwachsene zum Produzieren digitaler (Club) Musik im ehemaligen Rathaus in Kell am See statt.

Zwei eigens dafür ausgestattete Arbeitsplätze – bestehend aus PCs samt lizenziertem Musikprogramm Ableton, Keyboards und Lautsprecher – wurden dazu eingerichtet, um Basiswissen rund um das Produzieren digitaler Musik weiterzugeben und sich in den Musikgenres auszuprobieren.

Hip-Hop, Techno, Schlager oder Pop – alles war realisierbar. Zuvor hatte Jugendpfleger Jochen Heib die Interessierten in Studiotechnik, Song-Struktur sowie Klangeffekte eingeführt. Nach einem kurzen theoretischen Teil war es dann an der Zeit, die Teilnehmenden an die Technik zu lassen. Da sie den Fokus auf das Genre Techno und House legten, galt es zuerst einen Loop, ein sich ständig wiederholendes Grundgerüst aus Percussions, herzustellen, der, wie bei Techno üblich, auf dem 4/4-Takt basierte. Jedes Instrument wurde einer Aufnahmespur zugewiesen, so dass später viele Spuren aus Kickdrums, Snares, Claps, Congas und Hi-Hats einen komplexen Groove erzeugten.

Im nächsten Schritt musste dieser Groove mit „Leben“ gefüllt werden. Hierzu boten Plug-Ins (Erweiterungen der Software) unzählige Möglichkeiten, um Streicher, Bläser, Orgel- oder Synthesizersounds in die Stücke einzubinden. Selbstverständlich konnten auch akustische Elemente wie etwa eine Gitarre oder Stimmen live eingespielt oder -gesungen werden. So entstanden erste kurze Tracks, bei denen probiert, ausgetestet und arrangiert wurde.

Jochen Heib begleitete die Prozesse und unterstützte die Jugendlichen. Als Zugabe ermöglichte der Jugendpfleger und ehemalige Diskjockey den Teilnehmenden, Platten auf den legendären Technics 1210er Plattenspielern aufzulegen und einen Einblick in die Welt des Mixens und DJings der alten Schule zu bekommen. Mittlerweile dominieren in den Clubs digitale Varianten, die Vinyl (Schallplatten) entbehrlich machen.

Workshop-Resultat: motivierte Musikinteressierte, die auf Wunsch feste Termine erhalten, um an ihren Ideen weiterarbeiten zu können.

Dank Zuschüssen des Fördervereins Jugend Trier-Saarburg sowie einer erfolgreichen Crowdfunding Kampagne steht der Jugendpflege Saarburg-Kell das Musik-Equipment nun dauerhaft zur Verfügung, so dass eine Wiederholung des Workshops jederzeit denkbar ist.