Schnelles Internet : Warum in Kell wieder Glasfaser verlegt wird

Der Glasfaserausbau in Kell ist bereits weit fortgeschritten. Foto: Herbert Thormeyer

Kell am See Moderne Kommunikationstechnik ist in Kell vor zwei Jahren schon einmal verlegt worden. Und gerade läuft die Erschließung durch den ganzen Ort. Warum das eine mit dem anderen nichts zu tun hat.