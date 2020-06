Schwimmen in Zeiten der Pandemie : Keller Bad öffnet am Donnerstag

Im Bad in Kell am See beginnt die Saison am Donnerstag. Foto: h_hochw <h_hochw@volksfreund.de>

Kell am See Es gelten besondere Bedingungen wegen der Corona-Auflagen. So ist beispielsweise nur das Schwimmerbecken nutzbar.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach dem Start der Freibadsaison in Saarburg am Montag wird nun auch das Freibad Hochwald in Kell am See öffnen und zwar am Donnerstag, 18. Juni. Dies hat Nathalie Hartl, Pressesprecherin der VG Saarburg-Kell mitgeteilt. Wie bereits angekündigt, wird es täglich zwei Nutzungszeiträume geben, für die Besucher Tickets erwerben können. Wenn ein Zeitfenster zu Ende geht, müssen alle Gäste das Freibad verlassen, damit das Bad gereinigt werden kann. Im Anschluss werden die nächsten Schwimmer eingelassen. Die Nutzungszeiten sind montags bis sonntags von 12 bis 15.15 Uhr und von 15.45 bis 19 Uhr. Gäste müssen spätestens 30 Minuten nach Beginn eines Zeitfensters das Bad betreten.

Im Freibad Hochwald steht derzeit lediglich das Schwimmerbecken zur Verfügung. Duschen, Umkleideräume und der Kioskbetrieb sind geschlossen. Badegäste können E-Tickets online unter https://baeder.tickets-saarburg-kell.de/freibad-hochwald/ kaufen. Die Karten sind stets fünf Tage im Vorfeld erhältlich, sofern das Kontingent noch nicht ausgeschöpft ist. Wem es nicht möglich ist, Tickets im Internet zu ordern, der kann sich an die Tourist-Information in Kell am See oder in Saarburgwenden. Ab Donnerstag sind Tickets für die Freibäder der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell auch bei der Tourist-Information in Konz erhältlich. An der Schwimmbadkasse erfolgt lediglich die Einlasskontrolle und kein Kartenverkauf.

Noch vorhandene Mehrfachkarten sind in dieser Saison aufgrund der besonderen Bedingungen nicht nutzbar. Die Preise liegen in dieser Saison bei drei Euro ab vier Jahren und fünf Euro ab 18 Jahren. Für Kinder unter vier Jahren ist der Besuch kostenlos.