Ortsentwicklung : Keller sprechen über einen geplanten Funkmast

Kell Der Ortsgemeinderat Kell am See spricht in seiner Sitzung am Dienstag, 17. September, 20.30 Uhr, im Bürgerhaus Alte Mühle unter anderem über den Bau einer Mobilfunk-Antennenanlage in Kell. Neben der Verpflichtung neuer Ratsmitglieder geht es an diesem Abend auch um die Realschule Plus Kell am See.

