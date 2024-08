Jährlich bis zu 2000 Besucher Schöne Stuten, tolle Kühe, mutige Jungzüchter – Was die Tierschau in Kell zu bieten hat

Kell am See · Bei der Wahl der Miss Hochwald werden diesmal etwas weniger Kühe antreten als sonst. Doch ansonsten bietet die Keller Tierschau wieder das ganze Programm. Was dazu gehört und was diesmal anders ist.

22.08.2024 , 07:42 Uhr

Kleine Pferde, große Züchter – bei der Keller Tierschau gibt es viel zu sehen. Eine Miss Hochwald wird sowohl bei Kühen als auch bei den Stuten gekürt. Foto: TV/Marion Maier