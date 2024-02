„Eine schöne Aktion“ Unterwegs mit den magischen Tieren: So war die erste Lese-Nacht-Wanderung in Nittel

In der Kinderbuchreihe „Die Schule der magischen Tiere“ von Margit Auer geht es um eine Schule, die ein Geheimnis birgt. Denn dort gibt es unter anderem einen Fuchs und eine Schildkröte, die sprechen können und den Kindern im Alltag und in schwierigen Situationen beistehen. Die Bücher haben auch in der Grundschule Nittel eine große Fangemeinde. „Es sollte ein Buch sein, das sowohl Erstklässler bis Viertklässler anspricht und auch nicht nur für Jungen oder nur für Mädchen gedacht ist“ begründet Anja Lippert die Entscheidung.