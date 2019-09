Taben-Rodt : Kinder singen und spielen für einen Heiligen

Mehr als 60 Kinder feiern in der Probstey St. Josef in Taben-Rodt mit ihren Eltern und Erziehern einen Wortgottesdienst, der von Pfarrer Christian Struwe und Pastoralreferent Horst Steffen geleitetet wird. Foto: Bernd Heinz

Taben-Rodt Neun katholische Kindergärten aus der Region sind zum Grab des Quiriakus nach Taben-Rodt gepilgert.

Mit einem Theaterstück stellten die Kinder des Kindergartens der Propstey St. Josef, Taben-Rodt, spielerisch das Leben des heiligen Quiriakus und die spätere Verehrung an seinem Grab nach. In einer feierlichen Prozession wurde der Schrein mit den Gebeinen des Heiligen durch die Kirche getragen. Die Kinder folgten ihm mit ihren Fahnen. Um das Wirken des heiligen Quiriakus als Fürsorger der Armen und Schwachen erlebbar zu machen, verteilten die Kinder Brot unter die Anwesenden. Für jede von den Kindern vorgetragene Fürbitte wurde eine selbst gestaltete Kerze entzündet und auf den Altar gestellt.

Über Jahrhunderte erbaten Eltern am Grab des Heiligen für ihre kranken Kinder (in früherer Zeit speziell bei Fallsucht, heute Epilepsie) Heilung. Auf eine derartige Heilung an einem nahen Verwandten des Frankenkönigs Pippin des Kleinen (+768) ging die Schenkung von Taben-Rodt an die Abtei St. Maximin zurück und bildete somit die Grundlage für die vor 1250 Jahren stattgefundene Übertragung der Reliquien.