Mehrere Vorfälle im Raum Konz-Saarburg Polizei ermittelt weiter wegen mutmaßlichen Kinderansprechern

Die ersten Fälle liegen inzwischen drei Wochen zurück. Sowohl in Wasserliesch als auch in Tawern sollen am 13. und 14. Februar Kinder angesprochen worden sein. Keinem der Kinder ist etwas passiert, die Polizei hat aber Vorsichtsmaßnahmen ergriffen (der TV berichtete). Einen Tatverdächtigen konnte sie jedoch bisher nicht stellen.