Kinderfestival in Konz : Ritter Rost ist der Star im Spieleparadies

Kinderfestival in Konz

Konz Im Konzer Zentrum steigt am Sonntag, 8. September, ein Kinderfestival. Das Jugendnetzwerk, die Stadt sowie die Einzelhändler erwarten Tausende Besucher. Nicht nur die prominente Kinderbuchfigur sorgt für Unterhaltung.

Fast jedes Kind kennt ihn, und bald kommt er nach Konz: Ritter Rost ist am Sonntag, 8. September, zu Gast auf der Bühne beim Kinderfestival in Konz. Damit hat das Jugendnetzwerk Konz (Junetko) mal wieder eine der bekanntesten Kinderfiguren für die Großveranstaltung engagiert, die alle zwei Jahre steigt.

Wo wird was geboten?



Paradies für Kinder Das Junetko verwandelt die Konzer Innenstadt im Rahmen der Woche der Kinderrechte in ein Spieleparadies. Es fährt dazu fast das komplette Inventar des Spielmobils auf, das von der Bobby-Car-Rennstrecke über Wasserbötchen und -laufbälle bis hin zum Kletterturm, mobilen Hochseilgarten oder Tigerenten-Rodeo und verschiedenen Hüpfburgen reicht. Das Junetko organisiert die Veranstaltung, die sich seit 2012 zu einem der größten Spiele- und Familienevents in der Großregion gemausert hat, im Auftrag der Stadt Konz und in Zusammenarbeit mit dem Konzer Stadtmarketingverein.