Konz Zum Glück gab es Zelte, Dächer und – ganz wichtig – Schirme: Trotz des schlechten Wetters sind viele Besucher zum Kinderfestival in die Saar-Mosel-Stadt gekommen. Erst am späteren Nachmittag ließ sich auch die Sonne blicken.

Das Konzer Kinderfestival war auch Anlass für einen verkaufsoffenen Sonntag. Bei den großen Geschäften Möbel Martin und Hagebaumarkt brummte das Geschäft. In der Innenstadt war der Betrieb in den Läden dagegen mehr vom Wetter abhängig. Regnete es gerade in Strömen, wurde es in der Buchhandlung Kolibri am Marktplatz schnell eng. Das TUI-Reisecenter in der überdachten Passage zum Saar-Mosel-Platz schenkte Sekt aus. Und auch im Schuhhaus Holbach in der Wiltinger Straße öffnete und schloss sich die Ladentür in kurzen Abständen. Der Leiter des Konzer Stadtmarketings, Jörg Kranz-von Fricken vom gleichnamigen Optikergeschäft in der Granastraße, betonte: „Das Kinderfest ist sehr wichtig für Konz. Es zeigt, was wir zu bieten haben.“ Ein Pluspunkt aus Kranz-von Frickens Sicht ist auch die gute Erreichbarkeit mit der Bahn oder dem Auto.