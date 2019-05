Solarfabrik : Kindergarten in Nittel gewinnt Förderpreis für Energieprojekt

Kindergarten in Nittel gewinnt Förderpreis für Energieprojekt

Nittel Der Kindergarten Nittel gewinnt einen Förderpreis, der es den kleinen Forschern erlaubt, sich intensiv mit dem Thema Energie auseinanderzusetzen.

Karin Freilinger, die wie der Spender des Preises ihr zehnjähriges Jubiläum als Erzieherin feiern durfte, fühlte sich angesprochen.„Ich habe mich an den Fragen der Kinder zum Thema Energie orientiert. So waren die Kinder die Richtungsweiser und Taktgeber bei dem Projekt“, berichtet Freilinger anlässlich der Preisübergabe im Nitteler Kindergarten. Beim Spielen im Sand bemerkten die Kinder beispielsweise, dass der Sand schön warm wurde, wenn die Sonne darauf schien. So erkannten die jungen Forscher, dass die Sonne wärmt und Energie abgibt. „Und die Kinder sehen auch, wenn wir unterwegs im Dorf sind, dass viele Häuser Solarzellen auf den Dächern haben“, berichtet Freilinger weiter.