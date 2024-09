Kinderrechtstag in Saarburg Hunderte Kinder feiern mit Polizei, Feuerwehr & Co.

Auch die Polizei präsentierte sich im Einsatz für Kinderrechte am Dienstag beim Fest für „Superkräfte“ auf dem Cityparkplatz. Traditionell an einem Dienstag vor dem Weltkindertag am Freitag organisiert die Stadt Saarburg mit einem breiten Bündnis von öffentlichen und privaten Akteuren ein Fest für Kinderrechte.

18.09.2024 , 12:06 Uhr

Link zur Paywall "Kinderrechte-Superkräfte": Weltkindertag in Saarburg 16 Bilder

Von Dirk Tenbrock