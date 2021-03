Bauprojekt : Gusenburg schafft mehr Platz für Kinder

Info

Jeder Gusenburger Haushalt soll per Glasfaser ans superschnelle Internet angeschlossen werden. Das hat der Ortsgemeinderat in einer Absichtserklärung einstimmig beschlossen. Unternehmensberater Patrick Jung stellte die Pläne des noch jungen Unternehmens Unsere Grüne Glasfaser GmbH & Co KG (UGG) vor, das bis zu ein Gigabit pro Sekunde (Gbit/s) an Übertragungsrate ermöglichen will. Grimburg, Gusenburg und Hermeskeil sollen von der starken Glasfaserleitung entlang der Autobahn profitieren.

Eine gemeinsame Unterschrift von Verbands- und Ortsgemeinde sei nicht nötig, denn Gusenburg sei Herr des Verfahrens, erklärte der Chef der Verbandsgemeindewerke, Andreas Schmitt. Kosten für die Ortsgemeinde entstünden nicht, versprach Jung.

Telefonica und Allianz stecken hinter dem Unternehmen. Die monatlichen Kosten für die Endkunden gibt Jung mit einmalig 130 Euro für den Anschluss und bei der niedrigsten Übertragungsrate von 100 Megabit pro Sekunde mit 25 Euro im Monat an. Es bestehe eine freie Providerwahl. Jetzt steigt UGG in die konkrete Planung ein. Bis Ende des Jahres soll Gusenburg an die schnelle Internet-Welt angeschlossen sein.

Informationen auch unter

www.unseregrueneglasfaser.de