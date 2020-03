Kultur : Kindertheater im Kloster Karthaus

Konz Die Freie Bühne Neuwied tritt am Montag, 9. März, 17 Uhr mit ihrem neuesten Theaterstück für Kinder ab fünf Jahre im Kloster Karthaus in Konz auf. Die Künstler führen dann „Auf der Spukburg sind die Geister los“, eine Komödie für die ganze Familie, auf.

Viele Lieder sind in die Handlung eingewoben und bilden den musikalischen Rahmen für dieses Stück mit Schauspielern und Großpuppen. In dem Stück geht es um den Burgherrn Lord Buffel, der zusammen mit seiner Tochter von einer Hexe verflucht worden ist. Deshalb müssen die beiden als Geister im Schloss leben, bis sie jemanden so erschrecken, dass durch den Schreckensschrei die Turmuhr der Burg für mindestens eine Minute stehen bleibt. Doch leider verirren sich nicht allzu oft Menschen auf die Burg. Die Rettung scheint nah, als ein Pärchen auftaucht, das eine Panne mit dem Auto hatte und nun Unterschlupf auf der Burg sucht.