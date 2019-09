Kultur : Kindertheater: Wenn Schatten Farben löschen

Saarburg/Irsch/Taben-Rodt Seit mehr als 20 Jahren schreibt Maja Brandscheit Theaterstücke für Schüler, die immer im November in der Stadthalle von den Kindern der Grundschule Irsch und der Tanzgruppen Serrig und Taben/Rodt vor zahlreichen Zuschauern aufgeführt werden.

In diesem Jahr heißt das Stück: „Als die Bilder sprechen lernten“. Darin langweilen sich Mariella, Noah und Louis beim Betrachten von Gemälden in der Saar-Galerie.

Die Aufführungen in der Saarburger Stadthalle sind am Samstag, 23. November, um 16 Uhr und am Sonntag, 24. November, um 15 Uhr. Kartenvorverkauf bei Bücher Volk in Saarburg.