Kindertreff : Wanderung zu den Biberbauten in Hermeskeil

Wanderung zu den Biberbauten in Hermeskeil

Hermeskeil Der Kindertreff der Pfarrei St. Franziskus Hermeskeil lädt am Freitag, 7. Juni, um 15 Uhr zu einer Wanderung zu den Biberbauten ins Forstelbachtal ein. Jörg Clemens, Revierleiter in Hermeskeil, wird die Kinder begleiten und etwas zu den Tieren und ihrem Lebensraum erzählen.

Die Wanderung dauert circa 2,5 Stunden und richtet sich an alle Grundschulkinder der ersten bis vierten Klasse und an die Erstkommunionkinder. Treffpunkt ist der Parkplatz am Waldspielplatz im Erholungsgebiet Pflanzgarten.