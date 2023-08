Ehrenpreisträger Ein Mann, 100 Rebstöcke und 35 Kinder - Weinbauarbeit wie vor 100 Jahren

Ockfen · Weinbauarbeit wie vor 100 Jahren: Valentin Benzkirch gibt in Ockfen das Wissen der Winzer in einem Kinderwingert an die nächsten Generationen weiter. Was ist seine Motivation?

31.08.2023, 15:36 Uhr

Valentin Benzkirch (links) will in Ockfen die Winzertradition an die nächsten Generationen weitergeben. Foto: Herbert Thormeyer

Von Herbert Thormeyer

(doth) Die Idee reifte seit vielen Jahren. „Wir leben in einer Kulturlandschaft. Und da gehört der Weinbau doch dazu“, stellt Valentin Benzkirch fest, wenn er nach der Motivation für einen Kinderwingert gefragt wird. Der 55-Jährige begann sein Projekt vor zwei Jahren. Mittlerweile machen 35 Kinder mit. Dieses Engagement führte zu einer Kandidatur für einen großen Preis auf Landesebene (siehe Info).