Kinder : Kinderwingert-Kurse an Saar und Mosel sind der Renner

Info

An fünf Samstagen gehen die Kinder in ihren Weinberg. In Trittenheim startet das Projekt am 19. Februar. In Saarburg ist der Auftakt am 5. März. Die weiteren Termine sind zwischen Ende April und Mitte Oktober immer samstags. Die Termine in Traben-Trarbach werden bei Anmeldung mitgeteilt. Die Treffen dauern jeweils eineinhalb Stunden. Eltern oder Großeltern dürfen zuschauen. Die Teilnahme kostet 50 Euro pro Kind für das gesamte Projekt.

Interessierte können sich anmelden: für Trittenheim bei Marlene Bollig, Telefon 06507/6231 oder info@vinosella.de, für Saarburg bei Guido Schramm, Telefon 06581/920767 oder info@tourzumsaarwein.de, sowie für Traben-Trarbach bei Peter Storck, Telefon 0170/6486120 oder peterstorck.trtr@gmail.com.