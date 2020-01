Kirche im Nationalpark : Kinoabend mit Pilgerfilm im Bürgerhaus Muhl

Neuhütten-Muhl „Ich bin dann mal weg“ heißt ein Buch, in dem der Komiker und Moderator Hape Kerkeling 2006 über seinen Pilgerweg nach Santiago de Compostela berichtete. Im gleichnamigen Kinofilm von 2015 übernahm Devid Striesow die Hauptrolle.

Der Film wird am Donnerstag, 9. Januar, im Rahmen des Programms „Kirche im Nationalpark“ in der Nationalpark-Servicestation (Bürgerhaus) in Neuhütten-Muhl gezeigt.