Bistum Trier : Neue Ideen fürs kirchliche Miteinander – Ab 1. Januar gibt es den pastoralen Raum Hermeskeil

Das Führungstrio vor dem Johanneshaus in Hermeskeil: Philipp Herrlinger, Christian Heinz und Jörg Mang (von links) bilden gemeinsam das Leitungsteam für den neuen pastoralen Raum Hermeskeil, der am 1. Januar 2022 offiziell gebildet wird. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Hermeskeil/Thalfang/Osburg/Schillingen Die Pfarreien im Hochwald rücken näher zusammen – und zwar ab dem 1. Januar 2022 im pastoralen Raum Hermeskeil. Was hinter der neuen Struktur steckt, was sich das Leitungsteam vorgenommen hat und was die Veränderung für die Gläubigen vor Ort bedeutet.