Kirche im Nationalpark : Harfenklänge in St. Antonius Züsch

Züsch (red) „Mystische Harfenklänge“ heißt ein Konzert am Samstag, 3. August, um 18.30 Uhr, in der Pfarrkirche St. Antonius in Züsch. Sabine Hornung – hauptberuflich Archäologin und Professorin an der Universität des Saarlandes – webt mystisch filigrane Klänge zu einem Netz beschwörender Melodien, die das Publikum in ihren Bann ziehen.

