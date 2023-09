Lebendige Chrogemeinschaft Zum 190. Geburtstag fährt der Kirchenchor Cäcilia Könen ein großes Programm auf

Konz-Könen · Unter dem Motto „Meine Seele preist den Herrn“ lädt der Kirchenchor Cäcilia Könen zum Jubiläumskonzert anlässlich des 190. Geburtstages des Chores in die Kirche St. Amandus in Konz-Könen ein. Am Sonntag, 17. September, erklingen ab 17 Uhr Werke von John Rutter, Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach und vielen anderen Komponisten.

11.09.2023, 07:10 Uhr

Der Kirchenchor Cäcilia Könen feiert seien 190. Geburtstag mit einem großen Konzert. Die Chormitglieder bereiten sich unter der Leitung von Lisbeth Nagel-Giesinger akribisch auf das Konzert vor. Foto: Kirchenchor Cäcilia Könen

Von Jürgen Boie

190 Jahre Chor-Geschichte, zusammengefasst in ein Konzert – Chorleiterin Lisbeth Nagel-Giesinger und Chor-Vorsitzender Erhard Holbach haben sich gemeinsam mit rund 65 Sängerinnen und Sängern auf ein großes Abenteuer vorbereitet. Mit musikalischer Unterstützung eines kleinen Streichorchesters, zwei Bläsern aus dem Könener Musikverein Concordia und begleitet vom Organisten Ulrich Krupp werden rund 90 Minuten Konzert einen Querschnitt durch die geistliche Chormusik bieten, der die ganze Bandbreite der Chor-Arbeit in Könen abbildet.