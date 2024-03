235. Geburtstag Cäcilia Wiltingen: Einer der ältesten Chöre der Region sucht neue Sänger

Einer der ältesten Chöre der Region, der Kirchenchor Cäcilia Wiltingen, feiert Geburtstag. Er wird 235 Jahre alt. Das bedeutet: Ein Jahr vor dem Ausbruch der Französischen Revolution 1789 ist in der Wiltinger Pfarrkirche bereits der Glaube durch Gesang verkündet worden. Lange Zeit war der „Geburtstag“ des Vereins unbekannt. Doch 1989 stieß Pastor Peter Tillmann in alten Kirchenbüchern auf einen ersten Hinweis: Am 13. April 1788 hat der damalige Pastor Franz Flander den Kirchenchor für dessen Dienstleistung bezahlt, quasi die erste urkundliche Erwähnung. Dem Chor konnte in seinem Fortbestehen bis heute nichts und niemand etwas anhaben, keine Kriege und keine Machthaber. Gesungen wird inzwischen allerdings ehrenamtlich.