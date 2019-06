Kirche : Kirchenmusikalische Feierstunde in Taben-Rodt

Taben-Rodt Unter dem Motto „Jubilieret, tanzet und singet“ findet am Sonntag, 23. Juni, 17 Uhr, in der Katholischen Pfarrkirche St. Quiriacus Taben eine Kirchenmusikalische Feierstunde statt. Die Kirchenchöre des Dekanats Konz-Saarburg finden sich zusammen und werden gemeinsam mit dem Musikverein 1903 Taben-Rodt und Dechant Klaus Feid diese Feierstunde in Form eines Abendlobes halten.

