Bauarbeiten in Kell am See Neue Kirchstraße, schnelles Internet

Kell am See · Der Ortsgemeinderat Kell beschließt den Ausbau einer der marodesten Straßen im Dorf. Was auf die Bürger zukommt und was der Ausbau des Glasfasernetzes damit zu tun hat.

01.05.2023, 07:53 Uhr

Dringender Handlungsbedarf: In der Keller Kirchstraße gibt es regelrechte Stolperfallen. Foto: Herbert Thormeyer

Von Herbert Thormeyer

Die Anlieger in der Keller Kirchstraße werden demnächst zu einer Versammlung eingeladen. Thema ist der Ausbau einer der am schlimmsten in Mitleidenschaft gezogenen Straßenzüge im Dorf auf rund 300 Metern zwischen der Kreuzung Brückenstraße und Wiesplätzchen. „Die Planung wird vorgestellt und Anregungen der Anlieger können noch berücksichtig werden“, sagt Ortsbürgermeister Markus Lehnen.