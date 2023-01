Berichtigung : Kirf will weiter wachsen: neue Bauplätze in Planung

Kirf will weiter wachsen: neue Bauplätze in Planung

Diesmal mit richtiger Perspektive: Das Baugebiet Auf der Steinkaul in Kirf soll den Traum von den eigenen vier Wänden erfüllen helfen. Foto: Herbert Thormeyer

Kirf Das Baugebiet Auf der Steinkaul ist eines der letzten, die nach Paragraf 13b Baugesetzbuch geplant und erschlossen werden sollen. Der Ratsbeschluss der Gaugemeinde kam denkbar knapp.

Diesmal mit dem richtigen Bild ist hier das künftige Baugebiet Auf der Steinkaul am Rande von Kirf zu sehen. Was jetzt noch Wiese ist, kann nach dem Beschluss des Ortsgemeinderates in diesem Jahr als Baugebiet geplant und danach für Bauherren erschlossen werden.