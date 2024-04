Was wird aus bestehenden Anlagen? Darum soll Kirf größere Windkraftanlagen bekommen

Bestehende Windkraftanlagen zurückbauen und durch neue, größere und damit leistungsfähigere ersetzen, das ist die Spezialität der Boreas Energie GmbH mit Hauptsitz in Dresden. Vom regionalen Büro in Kaiserslautern aus betreut Atréju Meyer die Projekte in der Region. Der studierte Wirtschaftsingenieur hat jetzt die elf Windmühlen auf Kirfer Gemarkung ins Auge gefasst und dem Ortsgemeinderat die Möglichkeiten geschildert, wie noch mehr Strom aus dem Wind vom Saargau geholt werden könnte.