Tierisches Finale am Montag Keller sind stolz auf die „größte Dorfkirmes“

Kell am See · Mit 4500 Gästen ist am Freitag die Kirmes in Kell am See gestartet. Vor allem musikalisch hatte der erste Abend viel zu bieten. Was der Ortsbürgermeister besonders lobte und welcher Höhepunkt am Montag noch auf dem Programm steht.

27.08.2023, 15:42 Uhr

Das Gesamtorchester (GO) Hochwaldharmonie unter der Leitung von Kristina Malburg begrüßt die ersten Kirmesgäste in Kell. Foto: Herbert Thormeyer Foto: Herbert Thormeyer

Von Herbert Thormeyer

Das Ambiente stimmt auf dem Dorfplatz. Erst zum zweiten Mal ist auf der aufwendig neu gestalteten Fläche im Ortskern die Keller Kirmes eröffnet worden. Unverändert ist der starke Zusammenhalt der Beteiligten: „Es ist ein gemeinsames Wirken von unseren Vereinen, den Schaustellern und den Kirmeswirten“, erklärt Ortsbürgermeister Markus Lehnen am Freitagabend kurz vor dem Fassanstich. Er ist überzeugt: „Mal abgesehen von Stadtwochen haben wir hier weit und breit die größte Dorfkirmes.“ Und in der Tat, vier Karussells und viele Kirmesbuden mussten schon im Vergleich zum vergangenen Jahr etwas stärker zusammenrücken, um alles unterzubringen.