Fest : Zerfer Kirmes noch einmal in der Bahnhofstraße

Sitzstufen am Bachufer, eine kleine Promenade mit Bäumen, Außengastronomie und eine Brücke zum gegenüberliegenden Ufer: So soll der Zerfer Markplatz zukünftig aussehen. Doch so weit ist es nocht, weshalb die Kirmes wieder in der Bahnhofstraße gefeiert wird. Foto: Ingenieurbüro Paulus & Partner

Nach zwei Jahren Pause wird die Kirmes im 1500-Einwohnerort wieder richtig gefeiert. Warum dies noch nicht auf dem Marktplatz möglich ist.

(mai) Eigentlich hätte die Zerfer St.-Laurentius-Kirmes in diesem Jahr in Zerf auf dem neu gestalteten Marktplatz gefeiert werden sollen. Doch der Platz ist noch nicht so weit. Laut Ortsbürgermeister Rainer Hansen gab es wie auf so vielen Baustellen Probleme mit der Materiallieferung. Die Arbeiten sollen bis Mitte September abgeschlossen sein. Die Kirmes wird deshalb dort gefeiert, wo dies in der Vergangenheit auch der Fall war: in der Bahnhofstraße auf dem einstigen Minigolfplatz.