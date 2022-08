Fest : Tierschau in Kell – Miss Hochwald bekommt kleine Kolleginnen

Auch Nachwuchszüchter und ihre Jungtiere sind bei der Keller Tierschau dabei: Kleine Kälbchen werden von Kindern präsentiert. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Kell am See Bei der Keller Tierschau sind in diesem Jahr wieder Kälbchen dabei. Was es damit auf sich hat und ob es einen Favoriten für die Wahl der Miss Hochwald gibt.