Baubeginn noch in 2024? Mehr Platz für die Kita Reinsfeld: Das ist der Stand bei Planung und Kosten

Die Container, die seit dem vergangenen Spätsommer neben der katholischen Kita St. Remigius in Reinsfeld aufgestellt sind, haben für ein wenig Entlastung gesorgt. Doch sie sind nur als Übergangslösung gedacht, bis im Kindergarten-Gebäude selbst mehr Platz geschaffen ist. Die Planungen für die Erweiterung der Kita sind inzwischen so weit vorangeschritten, dass demnächst der Bauantrag bei der Kreisverwaltung Trier-Saarburg eingereicht werden soll. An einen Baubeginn noch in diesem Jahr glaubt im Reinsfelder Gemeinderat aber offensichtlich niemand so recht.