Eltern verzweifelt : 15 Kinder müssen vorerst draußen bleiben - Wie in der Kita Beuren schnellstmöglich Platz geschaffen werden soll

Akuter Platzmangel: Die Kita in Beuren muss Eltern derzeit Absagen erteilen, weil sie keine neuen Kinder mehr unterbringen kann. Um das Problem vorläufig zu lösen, sollen zwei Container im Bereich der Parkplätze vor dem Eingang aufgestellt werden. Für die Zukunft sind größere bauliche Veränderungen geplant. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Beuren Im Kindergarten in Beuren gibt es derzeit keinen Platz mehr, um neue Kinder aufzunehmen. Manche Eltern trifft das hart. Der Zweckverband will so bald wie möglich Container zur Entlastung aufstellen. Diskutiert wurde zudem, wie das Platzproblem dauerhaft gelöst werden soll.