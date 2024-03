Dank Einnahmen aus regenerativer Energie „Mehr als ausgeglichener“ Doppelhaushalt: Kell am See setzt einige Projekte um

Kell am See · Rund 4,7 Millionen Euro kann Kell am See in den nächsten zwei Jahren investieren und so das Gesicht der Seegemeinde mit 2100 Einwohnern weiter positiv verändern. Was alles geplant ist.

25.03.2024 , 06:12 Uhr

Der historische Bahnhof ist fast fertig und die Tourist-Information kann hier einziehen. Foto: Herbert Thormeyer

Von Herbert Thormeyer