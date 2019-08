Infrastruktur : „Die Kinder gestalten hier mit.“

Im Wortgottesdienst zur Einweihung der Erweiterung der Kita Fisch übernahm Gemeindereferentin Anja Hoffmann auch die Einsegnung. Foto: Herbert Thormeyer

Fisch Neue Turnhalle, neuer Wickel- und Gruppenraum: Offizielle Einweihung der Kita- Erweiterung St. Jakobus Fisch wird vom ganzen Dorf gefeiert.

Die Kinder singen: „Wer will fleißige Handwerker sehen, der muss in unseren Kindergarten gehen.“ Gemeint ist die Kita in Fisch, die um einen Gruppenraum, einen kleinen Wickelraum und eine Turnhalle für eine dritte Gruppe erweitert worden ist. Bereits seit Anfang Mai ist sie nach einem Jahr Bauzeit in Betrieb.

Das Besondere an Fisch ist der „Bautrupp“ des Dorfes mit rund 50 fleißigen Helfern. „So konnten wir gut 72 000 Euro mit Eigenleistung einsparen“, sagt Ortsbürgermeister Otmar Wacht mit berechtigtem Stolz.

Info Kosten und Zuschüsse für die Kita Fisch Gesamtkosten : 276 000 Euro; (bezogen auf die Kinderzahl) Eigenanteil Fisch: 40 000 Euro; Mannebach: 30 000 Euro, Saarburg-Hosteberg: 6000 Euro. Zuschuss Bundesmittel für Plätze unter Dreijähriger: 100 000 Euro; Zuschuss Kreis 100 000 Euro. Einsparung durch Eigenleistung des Fischer Bautrupps: 72 000 Euro. Spenden: 13 000 Euro. Baubeginn: 5. Mai 2018, Inbetriebnahme: 2. Mai 2019. Insgesamt 55 Plätze, davon 41 für Drei- bis Sechsjährige und 14 für unter Dreijährige.

Beeindruckt zeigt sich Landrat Günther Schartz: „Es ist bewegend, was in diesem Ort geschieht. Da hätten alle eine Ehrennadel dafür verdient.“ Nirgendwo sonst im Kreis habe eine neue Kindergartengruppe so kostengünstig erstellt werden können. Besonders gelobt wurde die Weitsicht des früheren Ortsbürgermeisters Dieter Schmitt für seine Idee im Jahre 2013, eine solche Einrichtung überhaupt in ein so kleines Dorf zu holen, um damit ein Angebot für Kinder aus Fisch, Mannebach und den Saarburger Stadtteil Hosteberg zu schaffen.

Aufgrund der Lage interessierten sich die Eltern viel mehr dafür, was in der Kita geschehe. „Die Kinder sind bei uns wie lebende Steine“, erklärt es Kita-Leiterin Nicole Schenke. Bürgermeister Jürgen Dixius sieht in dem neuen Anbau das Ergebnis von Weitsicht: „In Fisch stellt man sich auf die Probleme ein und packt sie an.“

Christopher Heisel vom Betriebsträger Kita gGmbH in Trier sieht in der Fischer Einrichtung ein Vorbild, wie ein gutes Zusammenleben von Beginn an funktionieren kann: „Die Kinder gestalten hier mit, was gemacht werden soll. So wünscht man sich das als Betriebsträger.“

Mitgestalten konnten die Kinder auch den Wortgottesdienst von Pastoralreferentin Anja Hoffmann, welche die neuen Räume auch einsegnete. Symbolisch wurden Steine aufeinander gestellt und Regeln im Umgang miteinander daran befestigt.